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«Позорно бежали и подорвались на минах»: в ДНР пресекли попытку ВСУ попасть в республику

Наталия Майорова
12:16 07.06.2019
В Народной милиции ДНР призвали международные организации «не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны».
«Позорно бежали и подорвались на минах»: в ДНР пресекли попытку ВСУ попасть в республику
© Фото: Міністерство оборони України, Facebook

В четверг, 6 июня, украинские силовики предприняли попытку прорыва на горловском направлении. Однако она потерпела фиаско, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Уточняется, что тридцать украинских боевиков из состава полка «Азов»* во время попытки проникнуть на территорию ДНР были своевременно обнаружены, а их атака отбита ополчением.

«Противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях. Потери радикалов составили двое убитых и девять раненых», - говорится в сообщении портала «Новости Донецкой республики».

По словам представителя ведомства, данная провокация была осуществлена по прямому указанию командующего Операцией объединенных сил Украины Александра Сырского, «который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского».

Вместе с тем в Народной милиции ДНР призвали международные организации «не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны», которые идут вразрез с заявлениями руководства Украины о якобы приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ 

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