Голикова развеяла слухи об игнорировании американским бизнесом ПМЭФ

Вопросы и темы, поднимаемые на ПМЭФ, абсолютно важны для страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях форума.

«Поставленные задачи, которые мы здесь обсуждаем, абсолютно важны и перспективны для страны», - отметила она в разговоре со «Звездой».

Голикова также развеяла слухи о том, что американский бизнес проигнорировал ПМЭФ.

«Ну я бы не сказала, что она (американская делегация - прим. ред.) совсем отказалась участвовать. Представители американской стороны участвуют, американский бизнес участвует», - прокомментировала она.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня. Детали взаимовыгодного сотрудничества сегодня, 7 июня, будут обсуждены в широком формате на пленарном заседании. Это центральное мероприятие всего экономического форума, на котором соберутся политики, министры, банкиры и инвесторы. До его начала ожидается Второй российско-китайский энергетический форум. Открывать форум будут лидеры двух стран.