В Подмосковье на войну с борщевиком вышли дроны

В Подмосковье на борьбу с борщевиком задействованы беспилотные летательные аппараты. Вначале с помощью дронов-разведчиков с высоты птичьего полета вычисляется территория с ядовитым растением. Затем другие беспилотники опрыскивают опасные участки химикатами.

Алексей Белинский, генеральный директор компании Ctrl2GO, которая занимается разработкой и внедрением в жизнь современных технологий, рассказал «Звезде» о прошедших испытаниях.

«Дрон, который снимает картинку, анализирует ее на предмет того, где взойдет борщевик. Следом летит дрон с гербицидом, специально направленным именно на этот тип растений. И опрыскивает именно те зоны, где он должен взойти. Вот, примерно так это выглядит», - поделился он.

Белинский отметил, что беспилотная система способна бороться с ядовитым сорняком без участия человека. Он добавил, что данная технология очень эффективна, компания Ctrl2Go готова приступить к решению проблемы не только в Подмосковье, но и других регионах России.

Очевидно, что это эффективная технология, требует двух трех недель буквально и все, это готово к тиражированию.