Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье на войну с борщевиком вышли дроны

Андрей Аркадьев
00:21 07.06.2019
Беспилотные аппараты обрабатывают гербицидами территории, заросшие ядовитым растением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Подмосковье на борьбу с борщевиком задействованы беспилотные летательные аппараты. Вначале с помощью дронов-разведчиков с высоты птичьего полета вычисляется территория с ядовитым растением. Затем другие беспилотники опрыскивают опасные участки химикатами.

Алексей Белинский, генеральный директор компании Ctrl2GO, которая занимается разработкой и внедрением в жизнь современных технологий, рассказал «Звезде» о прошедших испытаниях.

«Дрон, который снимает картинку, анализирует ее на предмет того, где взойдет борщевик. Следом летит дрон с гербицидом, специально направленным именно на этот тип растений. И опрыскивает именно те зоны, где он должен взойти. Вот, примерно так это выглядит», - поделился он.

Белинский отметил, что беспилотная система способна бороться с ядовитым сорняком без участия человека. Он добавил, что данная технология очень эффективна, компания Ctrl2Go готова приступить к решению проблемы не только в Подмосковье, но и других регионах России.

Очевидно, что это эффективная технология, требует двух трех недель буквально и все, это готово к тиражированию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 00:30
ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Дата07.06.2019, 02:25
Медики ВМФ РФ спасают «раненых» морпехов на Балтике: кадры маневров
Дата06.06.2019, 14:47
Клубы РПЛ поддержали увеличение числа участников чемпионата
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.06.2019, 12:18
В ОАК назвали сроки поставок 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:03 В стране и мире
В США россиянку осудили на 7 лет за «похищение» собственных детей
00:12 В стране и мире
ООН поддержала инициативу России относительно победы над нацизмом
23:12 В стране и мире
В Мосгорсуде предупредили о новом способе мошенничества
23:06 В стране и мире
Маргарита Симоньян госпитализирована
22:10 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о способах избежать перегрева при аномальной жаре
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
Видео
Раскрыто содержание завещания Алибасова
ФБР рассекретило документы по исследованию йети
В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.