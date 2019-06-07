Песков оценил перспективу встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Словакии о встрече Путина и Трампа в стране на полях международного экономического форума.

Ранее поступило предложение о проведении переговоров во время празднования 75-летия освобождения этой страны от немецко-фашистских захватчиков. Туда приглашены оба президента.

«Давайте дождемся, что на это скажет Трамп», - заявил Песков в разговоре со «Звездой».

Он также оценил уровень организации ПМЭФ по сравнению с предыдущими годами.

«Каждый форум не похож на предыдущий, с каждым годом он лучше», - рассказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что на форуме присутствует большое количество американских бизнесменов.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня. Детали взаимовыгодного сотрудничества сегодня, 7 июня, обсудят в широком формате на пленарном заседании. Это центральное мероприятие всего экономического форума, на котором соберутся политики, министры, банкиры и инвесторы. До его начала ожидается Второй российско-китайский энергетический форум. Открывать форум будут лидеры двух стран.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами международного инвестсообщества и поделился соображениями о дальнейших планах развития российской экономики.