Зеленский пообещал «жесткий ответ» ВСУ за обстрелы в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы в Донбассе. Однако на дипломатическом уровне Киев по-прежнему будет настаивать на прекращении огня.

Как уточнили в пресс-службе администрации Зеленского, обстрелы украинских военных являются очевидной попыткой в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

«Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска.