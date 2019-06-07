Синоптики рассказали, сколько продлится жара в Москве

Небывалая жара, установившаяся в начале июня в Москве, немного настораживает горожан, которые еще не забыли лето 2010 года.

В ближайшие дни синоптики ожидают жаркую погоду, которая может сохраниться до середины июня, примерно до 15-17 числа. На выходных, столбики термометров могут подняться до отметки +31 - +33 градуса. К началу рабочей недели температура немного снизится, но ненадолго. А в среду и четверг опять будет очень жарко. Об этом заявил начальник ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Специалисты советуют, что в такую сильную жару в начале лета, не стоит забывать о защите кожи, так как организм еще не подготовился к активному солнечному наступлению.

Нужно избегать перегрева и гулять, особенно с маленькими детьми, ранним утром или после четырех часов дня. По возможности избегать нахождения на солнцепеке и всегда иметь под рукой бутылочку с питьевой водой.