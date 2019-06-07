Мощный взрыв прогремел в Швеции

В пятницу, 7 июня, мощный взрыв прогремел в шведском городе Линчепинг на юге страны. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Уточняется, что в результате инцидента есть пострадавшие. Они получили легкие травмы.

По предварительным данным, взрыв произошел недалеко от многоквартирного дома. Информации о последствиях ЧП пока нет, однако на снимках, опубликованных в Сети, видно, что в нескольких зданиях выбило окна. Также оказались повреждены балконы.

В настоящее время причина случившегося устанавливается.