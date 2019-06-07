Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море

«Сегодня в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО «Chancellorsville» внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», - говорится в сообщении.

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