Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море
Корабль ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошел в Восточно-Китайского море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО «Chancellorsville» внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения столкновения российские моряки были вынуждены совершать экстренное маневрирование.
На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.