Стало известно о состоянии Маргариты Симоньян

Алексей Венедиктов рассказал о состоянии Маргариты Симоньян, которая накануне была госпитализирована после скандала на радиостанции «Эхо Москвы».

Венедиктов сообщил, что врачи сняли капельницу Симоньян, а также извинился за инцидент и пожелал главному редактору RT скорейшего выздоровления.

Накануне Маргарита Симоньян встретилась возле входа на радиостанцию с общественным деятелем Любовью Соболь. Последняя, поджидавшая главреда с камерой, начала ей задавать вопросы. Дошло до того, что Соболь преследовала Симоньян по коридорам редакции. И в какой-то момент сотрудникам пришлось «прятать» Симоньян от преследовательницы в кабинете главного редактора радиостанции.

После инцидента журналистке стало плохо. Ситуацию осложнил тот факт, что Маргарита Симоньян сейчас находится на 18-й неделе беременности.