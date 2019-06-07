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«До "Крота" и после»: кадры репетиции «похорон» Алибасова попали в Сеть

Наталия Майорова
10:56 07.06.2019
На самом деле Алибасов отрепетировал «похороны» еще семь лет назад, заявил адвокат Сергей Жорин.
«До
© Фото: advokatzhorin, instagram

Адвокат Сергей Жорин на своей странице в Instagram опубликовал серию фотографий, на которых изображена «репетиция похорон» продюсера Бари Алибасова. При этом рядом с гробом стоят «скорбящие» участники группы «На-На».

«Жизнь разделилась на две части. До "Крота" и после», - говорится в подписи к публикации.

Жорин сообщил, что на самом деле Алибасов отрепетировал «похороны» еще семь лет назад.

© advokatzhorin, instagram

«В завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье», - отметил он.

Вместе с тем адвокат добавил, что «рано похоронили Алибасова» и он всех еще переживет.

«Будь здоров Бари. С днем рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь», - отметил он.

Также Жорин призвал продюсера «завязывать с "Кротами"».

© advokatzhorin, instagram

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов 6 июня составил и подписал новое завещание. По словам PR-директора композитора и группы «На-На» Вадима Горжанкина, к Алибасову в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского прибыл нотариус. Там артист проходит лечение после отравления.

Музыкальный продюсер находится в реанимации, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.

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