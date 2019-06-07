На Крым надвигается большой град с дождем

МЧС по Республике Крым предупредило жителей и отдыхающих на полуострове, что в скором времени ожидаются сильный ливень, грозы и крупный град. Стихия может разбушеваться в ближайшие два-три часа.

МЧС напомнило о правилах, которые стоит соблюдать при непогоде. Нужно отказаться от поездок и по возможности остаться дома. Если ливень застал на улице, то не нужно спускаться в подземные переходы. На личном автомобиле не следует рисковать и пытаться преодолеть подтопленные участки. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и крупных деревьев.

Вчера в Крыму выпал град размером с куриное яйцо. Крупные льдинки пробивали стекла и кузова автомобили, повредили около 3,5 тысячи сельскохозяйственный угодий.

Больше всего досталось жителям Симферополя. Пользователи Сети активно выкладывали фотографии с градом и окрестили бушующую непогоду «градобоем».