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«Тонна багажа не разобрана»: министр транспорта об устранении коллапса в Шереметьево

Наталия Майорова
10:22 07.06.2019
При этом он отметил, что количество багажа, задержанного на складах, уменьшается.
«Тонна багажа не разобрана»: министр транспорта об устранении коллапса в Шереметьево
© Фото: Torsten Boor dpa, Globallookpress

В настоящее время остается неразобранной почти тонна багажа в столичном аэропорту Шереметьево, в результате чего воздушная гавань привлекла дополнительные силы для решения ситуации. Об этом рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», - отметил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вместе с тем генеральный директор аэропорта Михаил Василенко ранее сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов. В пресс-службе аэропорта уточняли, что ситуация должна стабилизироваться к концу июня.

В свою очередь, в Минтрансе РФ предупреждали, что если инцидент не будет исчерпан в ближайшие сроки, то последует жесткая реакция.

По данным РИА Новости, сотрудники московского метро по поручению мэра города Сергея Собянина помогут коллегам из аэропорта Шереметьево в устранении багажного коллапса.

В минувшую субботу в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. В пресс-службе воздушной гавани объясняли это пиковой нагрузкой в связи с туристическим сезоном и спрогнозировали решение проблемы в июне.

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