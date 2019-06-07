СБУ нашли 4,5 таблеток экстази в детском мопеде

На Украине задержан житель Одесской области, который намеревался наладить постоянный канал поставок наркотиков в страну.

На одном из пропускных пунктов пограничники изъяли у него партию экстези на сумму более одного миллиона гривен.

Зелье злоумышленник заботливо упаковал в пластиковые пакеты и спрятал в корпусе детского мопеда.

© пресс-служба СБУ

«С целью получения "товара" злоумышленник использовал частных перевозчиков. Полученную "продукцию" наркоделец планировал реализовывать на территории региона. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В настоящий момент мужчина задержан и помещен под стражу, где его уже допросили.

Сейчас следователи продолжают сбор необходимых сведений для того, чтобы раскрыть всю цепочку поставщиков наркотиков в страну.

Расследование уголовного дела находится под контролем генеральной прокуратуры.