ООН поддержала инициативу России относительно победы над нацизмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу Российской Федерации признать победу над нацизмом наследием человечества.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Господин Гутерреш решительно поддержал наши инициативы в ООН, включая провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня, признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества и проведение в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу», - написал Косачев.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что в некоторых странах итоги Второй мировой войны намерено искажаются, а пособники фашизма возводятся в кумиры, которым устанавливают памятники.

Тем не менее, подчеркнул российский президент, подвиг, который ветераны совершили вместе, невозможно забыть или разделить.