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«Ничего необычного»: бегающего по парку в Петербурге Саркози сняли на видео

Наталия Майорова
09:53 06.06.2019
Автор ролика попытался на французском языке поприветствовать бывшего президента Франции, но тот лишь помахал в ответ.
© Видео: Andy Ka, Facebook © Фото: Andy Ka, Facebook

Бывший президент Франции Николя Саркози устроил утреннюю пробежку по одному из скверов в Санкт-Петербурге. Политик приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Бегущего Саркози увидели очевидцы, которые также прогуливались по парку. При этом автор ролика на Facebook попытался на французском языке поприветствовать бывшего президента Франции, но тот лишь помахал в ответ.

Прибывший в Санкт-Петербург политик бегал в Михайловском саду в сопровождении телохранителей.

«Ничего необычного. Просто бывший президент Франции Николя Саркози бегает по вечернему Питеру. Но он же не Дзюба, чтобы его узнавали», - подписал кадры пользователь Сети.

Уточняется, что ролик был снят в среду, 5 июня, недалеко от Русского музея.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня.

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