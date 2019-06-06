Раскрыто содержание завещания Алибасова

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании, которое Бари Алибасов написал семь лет назад, упомянув в нем и самого юриста.

«Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал», - сообщил адвокат на своей странице в Twitter.

Сейчас музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову.

У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.

В ближайшее время врачи примут решение, делать артисту операцию или нет.