Минобороны Японии признало ошибки при размещении комплексов ПРО

Специалисты министерства обороны Японии допустили ряд ошибок во время проведения обследования мест возможного размещения наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита, Аомори и Ямагата. Просчеты связаны с определением углового коэффициента от самой установки и ближайшей к ней горы или возвышенности.

Министр обороны Японии Такэси Ивая сегодня принес извинения за допущенные ошибки в расчетах, о чем пишет газета Mainichi. Чиновник подчеркнул, что такие просчеты могут снизить уровень доверия к данным исследованиям, но менять места размещения комплексов ПРО пока не планируется. Так же неясно будут ли проведены дополнительные расчеты.

Решение о размещении комплексов Aegis Ashore было принято в Японии в конце 2017 года. Ввести систему в строй планируется в 2023 году.

Ранее, министр обороны Японии Такэси Ивая подчеркивал, что система противоракетной обороны, включая Aegis Ashore, является оборонной, и не угрожает России.