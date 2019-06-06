ПМЭФ-2019: чего ждать от первого дня форума

Официально Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) откроется сегодня, 6 июня, ровно в 13.00. Однако первое мероприятие пройдет несколько раньше: в зоне, где работает пресса, состоится церемония подписания первого соглашения между правительствами, фондами, банками и министерствами.

Гостями форума в этом году станут инвесторы, которые управляют пятой частью мировых активов - это 15 триллионов долларов. Они намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности своего участия в том числе в реализации национальных проектов.

Речь идет о самых разных областях возможного сотрудничества: инновации, медицина, технологии будущего и даже рекультивация свалок и защита экологии.

По словам министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, встречи на форуме проходят в первую очередь именно для заключения договоров.

«На форуме мы больше встречаемся, чтобы заключить те или иные соглашения с субъектами, с компаниями. Разные нормативные документы, которые помогут нам в кратчайшие сроки приступить к реализации тех планов, которые мы для себя спрогнозировали», - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин проведет на форуме два полных рабочих дня, уже сегодня, 6 июня, ближе к вечеру у него пройдет встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии. Также ожидается пресс-конференция для представителей иностранных информационных агентств.

Главным гостем форума станет китайский лидер Си Цзиньпин, с которым Владимир Путин уже встречался накануне в Москве.

Кроме того, в Санкт-Петербурге ждут генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.

Форум не ограничивается только деловой программой: гостей развлекают звезды балета, актеры и музыканты. Накануне, например, был Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». На саму площадку форума привезли даже золотой Aurus, за рулем которого можно посидеть и сфотографироваться.