В «Шереметьево» задержан министр лесного комплекса Иркутской области

В московском аэропорту «Шереметьево» задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте СК России по Иркутской области.

По данным следствия, задержание чиновника было проведено в рамках расследования дела о санитарной рубке леса площадью около 120 га в природном заказнике «Туколонь».

Также по делу проходят временно замещающий должность руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса». Они подозреваются в превышении должностных полномочий и незаконной рубке леса. Следователи оценивают ущерб от их действий в 748 миллионов рублей.

В ближайшее время Шеверде будут предъявлено официальное обвинение, а также избрана мера пресечения.