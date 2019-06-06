Для Трампа в Ирландии арендовали похоронные катафалки за миллион долларов

Пятого июня президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию для встречи с премьер-министром Лео Варадкаром и министром иностранных дел Саймоном Ковни.

Для передвижения по стране Белый дом арендовал для Трампа лимузины у местной похоронной фирмы JP Ward & Sons почти за миллион долларов, о чем пишет газета The Guardian.

Однако, из аэропорта на встречу с премьер-министром Трамп и его свита отправились на внедорожниках, специально доставленных из США, а затем и вовсе пересели на вертолет. В общей сложности для обеспечения безопасности Трампа выделили около 10 миллионов евро.

В начале недели Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию, в ходе которого встретился с королевой Елизаветой II.