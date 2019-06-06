ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Центральный банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Прайм Финанс». Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Ранее сегодня стало известно, что ЦБ также отозвал лицензию на осуществление коммерческих операций у банка «Взаимодействие».

По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед своими вкладчиками и кредиторами.

«Взаимодействие» занимал 422 место по размерам активов в рейтинге российских кредитных учреждений.