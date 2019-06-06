В сирийском Дамаске в школе установили памятник Пушкину

Сегодня во всем мире отмечают день рождения Александра Пушкина. «Солнцу русской поэзии» 220 лет, и по этому случаю торжества проходят в России и за ее пределами.

Самые крупные мероприятия состоятся в главных городах в жизни великого русского поэта - Москве и Санкт-Петербурге.

Но чествуют талант писателя сегодня и в Сирии. Специально к этому знаменательному дню из российской столицы в Дамаск привезли бронзовый бюст Пушкина. Рукотворный памятник установили в одной из школ под аплодисменты учеников, которые вместе с делегацией из России прочитали стихи знаменитого поэта.

Также в школу привезли книги и журналы о далекой Арктике и героях Великой Отечественной войны.

В прошлом году российские и иностранные курсанты Дальневосточного ВОКУ прочитали стихи Александра Пушкина на разных языках мира.