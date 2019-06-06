В ближайшие трое суток музыканту Бари Алибасову могут сделать операцию. Об этом рассказал бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.

Сейчас врачи назначили Бари Каримовичу обезболивающие. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Делать Алибасову операцию или нет, специалисты решат в ближайшие три дня.

Накануне, к известному продюсеру приезжала его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее появились слухи о смерти артиста, которые опроверг его PR-директор Вадим Горжанкин. По словам представителя, Алибасов находится в сознании и сам дышит.

Поздним вечером 4 июня стало известно, что Бари Алибасов перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. Они оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. Сейчас он находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Сегодня музыкальному продюсеру исполняется 72 года.