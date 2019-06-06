Спасение «экипажа» подлодки, легшей на грунт: кадры операции спасателей ТОФ

Спасательные силы ТОФ на Камчатке провели маневры по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«У побережья Камчатского полуострова в Авачинском заливе проходит тактико-специальное учение дежурных сил отдельного аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота. Темой учения является отработка практических действий при оказании помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте и поддержание жизнедеятельности ее экипажа», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для решения задач в море вышло спасательное судно «Георгий Козьмин», специально предназначенное для поиска и обследования затонувших объектов и проведения спасательных операций с использованием подводных аппаратов.

В районе проведения учения с судна-носителя «Георгий Козьмин» на воду был спущен глубоководный аппарат «АС-30», экипаж которого после погружения осуществил поиск аварийной «субмарины» на глубине порядка 65 метров, обследовал ее, а акванавты отработали вывод экипажа условно аварийной подводной лодки, подключение систем жизнеобеспечения экипажа к корпусу «подлодки», после чего произвели отстыковку аппарата и всплытие.

Еще одним этапом учения стала отработка сходной задачи, но уже на условной подлодке, лежащей на глубине более, чем 200 метров.

Ранее спасение субмарины с помощью новейшей техники отработали в Баренцевом море.