В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

Полиция Волгограда совместно с прокуратурой пресекла деятельность мошенников, которые подделывали сливочное масло, молоко и сметану.

Аферисты арендовали складские помещения, зарегистрировали собственную фирму и закупали в других регионах продукцию, изготовленную из растительных жиров. Затем они просто переклеивали этикетки и распространяли контрафакт по крупным торговым сетям, столовым, пекарням и учреждениям соцзащиты и здравоохранения. Только за последние 4 месяца мошенники заработали около 33 миллионов рублей.

В ходе обысков было изъято около 4 тонн поддельной продукции, документы и этикетки. В отношении 6 сотрудников фирмы возбуждено уголовное дело.

Ранее, по итогам проверок за первый квартал 2019 года Роспотребнадзор оштрафовал производителей молока на 30 миллионов рублей за нарушения.