Сергей Шнуров выступил перед гостями форума ПМЭФ-2019
Во время выступления лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил свои лучшие хиты.
© Видео: jenyamagnit, Instagram © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В среду, 5 июня, группировка «Ленинград» провела выступление на вечеринке, организатором которой выступил Росконгресс. Концерт был устроен специально для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Во время выступления лидер группы «Ленинград» исполнил свои лучшие хиты. А завершился концерт ярким пиротехническим шоу. Кадры с выступления были опубликованы в социальной сети Instagram.
Основная программа ПМЭФ начнется 6 июня. Самым ожидаемым событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.