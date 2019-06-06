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Украинский министр раскрыл планы Киева по обману Москвы

Наталия Майорова
07:19 06.06.2019
Червоненко отметил, что Киеву следует напрямую предложить российской стороне «перевернуть страницу» в двусторонних отношениях, а не заводить страну в тупик.
Украинский министр раскрыл планы Киева по обману Москвы
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Киев неоднократно обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения. С таким заявлением выступил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

В частности он привел в пример провокацию Киева в прошлому году, в результате которой были задержаны украинские моряки. Червоненко добавил, что приказ нарушить российскую границу изначально был преступным. При этом сами власти Украины в настоящее время не делают ничего, чтобы освободить моряков, и даже не ведут переговоры с Москвой, заявил он в эфире NewsOne.

Червоненко отметил, что Киеву следует напрямую предложить российской стороне «перевернуть страницу» в двусторонних отношениях.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», - отметил он.

По словам Червоненко, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву просто необходим диалог с Москвой, однако Украина лишь «заходит в тупик».

«В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику - беда миллионов украинцев в Донбассе», - сообщил он.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины без предупреждения и без запроса пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу, в результате чего были задержаны Погранслужбой РФ.

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