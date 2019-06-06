Самый массовый десант в истории: в мире отмечают 75-летие высадки в Нормандии

Сегодня в мире отмечают годовщину высадки союзников в Нормандии. 6 июня 1944 года началась операция «Оверлорд» - крупнейшая десантная операция в истории, в которой приняло участие свыше трех миллионов солдат и офицеров из США, Британии, Канады и других стран.

Там, где развернулись сражения, сегодня пройдут памятные мероприятия с участием руководителей государств-союзников.

Накануне западные лидеры собрались в английском Портсмуте, откуда к французским берегам в «День Д» уходили десантные корабли.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй, королева Елизавета Вторая, а также немецкий канцлер Ангела Меркель произносили торжественные речи и даже подписали декларацию, в которой пообещали мирным путем решать международные конфликты.

Овацией встретили появление на сцене ветеранов, некоторым из которых - уже за 100.

Ранее ветераны исторических событий 1944 года прыгнули с парашютом накануне годовщины высадки в Нормандии.