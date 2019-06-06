Ученые определили необходимое количество шагов в день для продления жизни

Все, кто пытается вести здоровый образ жизни, знает, что в день нужно проходить до 10 тысяч шагов. Именно это утверждение и решили проверить американские ученые, взяв под наблюдение 16 тысяч пожилых американок, чей возраст, в среднем, составлял 72 года.

В общей сложности в исследовании участвовали женщины от 62 лет до 101 года. Каждая участница получила специальной прибор для фиксирования активности. В результате ученые пришли к выводу, что в день необходимо совершать 4,4 тысячи шагов. В ходе эксперимента выяснилось, что в группе женщин, проходивших именно это количество шагов, смертность была ниже почти вдвое. Положительная динамика была и у дам, шагавших интенсивнее. А на отметке 7,5 тысячи шагов положительный эффект для здоровья практически не ощущался. Эти данные опубликованы в статье на сайте Journal of the American Medical Association.

По признанию исследователей, они так и не смогли понять до конца, откуда взялась эта мифическая цифра в 10 тысяч шагов.

Ранее группа ученых из Австралии, Норвегии и Великобритании опубликовала результаты своей работы, в которой они утверждали, что сидячий образ жизни может стать причиной преждевременной смерти.