ФБР рассекретило документы по исследованию йети

Федеральное бюро расследований США опубликовало 22 документа, которые ранее находились в секретном архиве. Исследования проводились в 1976 и 1977 годах директором американского информационного центра Питером Берном, занимавшимся вопросом существования йети.

Именно он убедил ФБР провести анализ 15 образцов волос, которые держались на крохотном кусочке кожи. И в Федеральном бюро сделали исключение. Исследование образцов показало, что они принадлежат представителю семейства оленевых. На этом сотрудничество ученого с ФБР закончилось, но он никогда не отказывался от попытки доказать существование йети.

Снежный человек или йети считается мифическим человекообразным существом, обитающим в горах в разных районах Земли. Энтузиасты, пытаются доказать существование снежного человека, но на данный момент этого сделать пока не удалось.

Сейчас Питеру Берну 93 года. В своем интервью телеканалу CNBC, ученый рассказал, что ему удалось обнаружить следы ног в Гималаях, которые, возможно, могут принадлежать йети.

А марте этого года военнослужащие индийской армии обнаружили следы, которые, предположительно, могли принадлежать йети. Однако местные жители рассказали, что в районе обнаружения загадочных отпечатков часто бродят дикие медведи, и они могли принадлежать им.