Прокуратура начала проверку Шереметьево по факту сбоя выдачи багажа

Транспортная прокуратура начала проверку аэропорта Шереметьево. Поводом стали многочисленные задержки выдачи багажа: пассажирам некоторых рейсов пришлось ждать его по три часа.

Более того, коллапс с загрузкой и разгрузкой самолетов отразился на результатах юниорской сборной страны по пятиборью: она неудачно выступила на Чемпионате Европы в Польше.

Спортсменам вовремя не доставили экипировку, включая фехтовальную амуницию, а также костюмы для верховой езды и плавания. Все это пришлось одалживать у друзей и даже у соперников.

В итоге спортсмены соревновались в чужой, неподходящей по размеру форме, а в состязаниях по стрельбе вынужденно использовали неподготовленные лазерные пистолеты. У россиян лишь седьмое место. Наша команда проиграла победителям более трех минут.

Ранее сотрудник одной из авиакомпаний, которые обслуживает воздушная гавань, поделился своими версиями причин происходящего. По словам мужчины, может иметь место совокупность сразу нескольких факторов, но преобладающим, по его мнению, является изменение условий работы грузчиков и увеличение объема их работы.