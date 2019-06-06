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Российская разработка заняла второе место на мировом конкурсе нейросетей

Наталия Майорова
06:19 06.06.2019
Российская разработка обошла сразу 37 конкурентов - команды были представлены из различных университетов Китая, США и Австралии.
Российская разработка заняла второе место на мировом конкурсе нейросетей
© Фото: pixabay

Российский алгоритм, который был создан специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, которые способны распознавать действия на видео.

Конкурс под названием Activities in Extended Videos Prize Challenge (ActEV-PC) прошел 4 июня в США. В текущем году нейросетевым алгоритмам было необходимо за доли секунды опеределить что конкретно происходит в кадре, а затем отправить оповещение о необходимом событии.

Российская разработка обошла сразу 37 конкурентов - команды были представлены из различных университетов Китая, США и Австралии.

Как уточняет сайт газеты «Известия», нейросеть, которая была обучена отечественными специалистами, способна безошибочно выделять из потока видео, предъявленные ей ранее. Таким образом, разработка позволит не только автоматизировать поиск неправильно припаркованных автомобилей или забытых предметов, но также и установит граждан, которые курят в неположенных местах, о чем оперативно оповестит правоохранителей.

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