«Эволюционная реформа»: глава Минприроды рассказал, как Россия откажется от пластиковой посуды

Прекращение производства пластиковой посуды в России должно быть постепенным, чтобы предприниматели, занятые в этой сфере, не потерпели убытков и успели наладить производство иной продукции из пластика.

Таким мнением, относительно новой реформы, со «Звездой» поделился глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр поддержал мировую тенденцию на сокращение губительного для экологии производства.

«Для России все реально. Мы можем с этим справиться, но я не хочу использовать ограничительные меры или революционные шаги при осуществлении реформы. Мы не должны навредить населению и бизнесу. Понятно, что надо от пластиковой посуды избавляться, но какими-то определенными процентами ежегодно. Такими темпами и будем двигаться, чтобы никто не потерял свои рабочие места, чтобы производство вовремя переформатировалось на изготовление другой пластиковой продукции. Это должно быть эволюционное развитие реформы», - подчеркнул глава Минприроды РФ.

Ранее глава Минприроды предложил избавиться от пластиковых тарелок и стаканчиков, уменьшив тем самым загрязнение окружающей среды.

Процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде негативно сказывается на природе, среде обитания диких животных и людей. Это отрицательно влияет на земную поверхность, водные пути и океаны.

В год во всем мире производится около 380 миллионов тонн пластика. С 1950 года по 2018-й было произведено около 6,3 миллиарда тонн пластика, из них было переработано около 9%, а сожжено 12 %.

Огромное количество пластиковых отходов неизбежно попадает в окружающую среду.

Исследователи предполагают, что тела 90% морских птиц содержат в себе пластик.