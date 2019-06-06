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В Москве прошел Гала-концерт «Молодые таланты Отечества»

Андрей Аркадьев
02:28 06.06.2019
Мероприятие проводилось в канун Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в Краснознаменном зале Дома ветеранов.
© Видео: ТРК "Звезда"

В пятницу, 31 мая в Москве состоялся заключительный Гала-концерт победителей Третьего Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества».

Мероприятие проводилось в канун Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в Краснознаменном зале Дома ветеранов. В фестивале принимали участие дети и молодежь, сольные исполнители и вокально-инструментальные ансамбли, хореографические коллективы.

Конкурс проходил в несколько этапов, в течение которых участники выступали в жанре патриотической песни и народного танца. Победители были награждены дипломами и призами, а также выступили на гала-концерте.

Организаторами фестиваля выступили Российский Союз ветеранов, Российский Союз неправительственных организаций «Отечество» и Московская Патриархия.

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