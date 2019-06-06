Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды проработали первые изменения в закон об отходах. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, сообщает «360».

Он отметил, что изменения, внесенные в 89-й Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», позволят устранить пробелы в законодательстве и откроют возможность развивать отрасль.

«Мы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России проработали первые изменения 89-го Федерального закона, которые позволят полноценно развивать отрасль как на федеральном, так и на региональном уровне», - рассказал он на одной из пленарных сессий Петербургского международного экономического форума, посвященной экологической обстановке и вопросам утилизации мусорных отходов.

Отметим, что РЭО был создан по указу президента Российской Федерации Владимира Путина для координации работы по обращению с отходами, а также для привлечения инвесторов в данную отрасль.