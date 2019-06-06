На два фронта: Зеленский обвинил МИД Украины в работе на Порошенко
Схожесть выступлений президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко послужила поводом для начала служебного расследования, которым занимается президентская администрация.
Об этом говорится на сайте главы государства.
В частности, там упоминается выступление Зеленского на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и речь Порошенко на съезде политической партии «Европейская солидарность».
На Украине обратили внимание на подозрительную схожесть риторики и формулировок обоих политиков.
«Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», - говорится в сообщении.
Данный инцидент в администрации Зеленского сочли диверсией со стороны дипломатов и представителей команды экс-президента.
Впрочем, тезисы для переговоров Зеленского с руководством НАТО и ЕС писались отдельно, так что тут сторонники Порошенко приложить свою руку не смогли, сообщается на сайте.
В минувший вторник президент Украины заявил о стремлении его страны в число членов североатлантического альянса и о желании придать этим переговорам новый импульс.