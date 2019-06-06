Международный салон «Комплексная безопасность - 2019» открылся в Москве

В Москве в 75-м павильоне на ВДНХ начал работу XII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2019». На открытии выставки присутствовали вице-премьер Юрий Борисов и глава МЧС Евгений Зиничев.

В двух залах павильона компании из 15 стран представили около 500 перспективных разработок, которые помогут людям в борьбе со стихией и помощи пострадавшим во время ЧС в случае возникновения природных и техногенных катастроф.

Борисов отметил, что салон дает прекрасную возможность ознакомиться с передовыми идеями в области безопасности. Он добавил, что выставка полезна не только для профессионалов, но и для простых посетителей.

«Обеспечение безопасностью в современном обществе является комплексной задачей, в которой тесно переплетены интересы структур власти и каждого гражданина», - подчеркнул Борисов.

По окончании салона пройдут масштабные учения, которые завершатся 8 июня на базе спасательного центра МЧС в подмосковном Ногинске.