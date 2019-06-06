Старт работы: сегодня Владимир Путин откроет ПМЭФ-2019

Сегодня Владимир Путин откроет Петербургский международный экономический форум, а глава КНР Си Цзиньпин будет на нем главным гостем.

В северную столицу уже съехались представители почти двух тысяч компаний из 75 государств.

В работе форума примут участие иностранные лидеры и генсек ООН Антониу Гутерриш.

С ним встретится не только Владимир Путин, но и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Накануне форума он дал большое интервью, в котором отметил, что Россия не ставит политику выше экономики и делает все, чтобы выстраивать с другими странами взаимовыгодные отношения даже в условиях санкций.