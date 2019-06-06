Старт работы: сегодня Владимир Путин откроет ПМЭФ-2019
Почетным гостем на церемонии открытия ПМЭФ станет генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин.
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Сегодня Владимир Путин откроет Петербургский международный экономический форум, а глава КНР Си Цзиньпин будет на нем главным гостем.
В северную столицу уже съехались представители почти двух тысяч компаний из 75 государств.
В работе форума примут участие иностранные лидеры и генсек ООН Антониу Гутерриш.
С ним встретится не только Владимир Путин, но и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Накануне форума он дал большое интервью, в котором отметил, что Россия не ставит политику выше экономики и делает все, чтобы выстраивать с другими странами взаимовыгодные отношения даже в условиях санкций.