В Минприроды заявили о скором решении проблемы обмеления Волги

Проблема обмеления реки Волга носит периодический характер, не угрожает судоходству и популяции обитающих в реке рыб.

Об этом в интервью «Звезде», на полях ПМЭФ-2019, рассказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Глава природоохранного ведомства перечислил возможности регулирования уровня воды в реке за счет каскада водохранилищ и назвал проблему обмеления Волги одним из ключевых вопросов, над решением которого работают сотрудники его ведомства.

«Большой каскад водохранилищ регулирует уровень реки Волга. Был период маловодья и потому во многих местах река обмелела. Судоходство мы не останавливали и до августа месяца будет восстановлен необходимый уровень воды. Природа живет своей жизнью, но в нашем случае есть возможность регулирования уровня воды и безусловно мы этим вопросом занимаемся», - заверил Кобылкин.

О проблеме обмеления Волги заговорили представители туристической отрасли.

Дело в том, что прогулочные теплоходы не могут подойти к важнейшим туристическим объектам из-за чего индустрия несет финансовые и репутационные убытки.

Из-за обмеления реки были отменены более 20 рейсов туристических теплоходов.

Отмены коснулись таких городов, как Великий Болгар, Свияжск и Тетюши. В общей сложности из практически 30 рейсов теплоходов осталось три.