«Градобой» в Крыму: на полуострове выпали градины рекордного размера

В Крыму выпал град небывалого размера. Пользователи Сети уже успели окрестить бушующую непогоду «градобоем».

С неба падали ледяные глыбы размеров с куриное яйцо. Повреждены десятки автомобилей и сельскохозяйственные посевы.

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Больше всего досталось жителям Симферополя, хотя незадолго до этого синоптики предупредили жителей крымской столицы.

Более мелкий, но не менее разрушительный град выпал в Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском и Сакском районах города.

«Градобой» сопровождался шквалистыми порывами ветра до 25 метров в секунду. О пострадавших ничего не сообщается.

Метеорологи уже предупредили, что ненастье будет царить на полуострове еще как минимум один день.