Пилотам в США могут разрешить спать на рабочем месте

В США предложили разрешить пилотам гражданских авиалайнеров спать во время полета. Предполагается, что летчики будут отдыхать по очереди.

Инициатива Федерального авиационного управления и некоторых авиакомпаний призвана обезопасить полет.

В качестве примера авторы нововведения приводят случаи, когда из-за усталости пилотов жизни их пассажиров подвергались серьезной опасности, сообщает CNN.

Ситуация усугубляется тем, что усталость трудно предсказать или диагностировать, а сами пилоты могут побоятся сообщить о своем самочувствии, опасаясь санкций со стороны работодателя.

Именно поэтому, в 2014 году ФАУ впервые внедрила правила работы и отдыха экипажей пассажирских самолетов.

Авиационные чиновники в США планируют использовать опыт Канады и Австралии, где не возбраняется вздремнуть за штурвалом. Процедура носит название «контролируемый отдых на месте».

Спать летчик может не более 40 минут и обязан вернуться к исполнению своих служебных обязанностей как минимум за полчаса до посадки.

Социологические опросы показали, что большинство американцев, летающих пассажирами, настороженно восприняли данную новость, а вот пилоты в большинстве своем, ее одобрили.