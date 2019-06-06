В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета по социальной политике ГД ФС РФ Ярослава Нилова. Отмечается, что он же и является одним из инициаторов поправки.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас мужчины со страховым стажем не менее 42 лет и женщины, чей стаж составляет как минимум 37 лет, могут иметь право на назначение страховой пенсии на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию.

При этом учитывается не только рабочий стаж, но и период временной нетрудоспособности.

Разработчики законопроекта, однако, отметили, что в указанный страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву, что «социальную напряженность среди граждан».

В Госдуме рассказали о судьбе законопроекта, согласно которому негосударственным пенсионным фондам выплачивать пенсии на прежних условиях.