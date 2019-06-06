Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как госсекретарь США Джон Керри в 2014 году предлагали России провести второй референдум в Крыму.

Суть предложения, по словам российского министра, заключалась в том, чтобы провести еще одно голосование для его соответствия международному праву. При этом, глава американской дипломатии тогда признал, что в ходе референдума «все произошло так, как хотел крымский народ».

Россия отказалась от этого предложения.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» - сказал он в интервью РБК.

Лавров также отметил, что тем самым несколько раскрыл информацию о «внутренней кухне» переговоров по Крыму, однако надеется, что Керри не будет держать на него обиду за сказанное. Кроме того, сам экс-госсекретарь США тоже опубликовал в мемуарах «некоторые секреты» из разговоров с российским министром.

Ранее в 2014 году министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что референдум в Крыму полностью соответствует уставу ООН и нормам международного права.