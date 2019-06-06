Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса

Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик пообещал рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса на очередном заседании, сообщает «Интерфакс-Украина».

С инициативой восстановить экономические связи с неподконтрольными официальному Киеву территориями выступил бывший президент Украины и представитель этой страны в ТКГ Леонид Кучма.

Экс-глава Украины вновь занял пост на переговорах в Минске решением Владимира Зеленского. Напомню, он уже возглавлял украинскую делегацию в контактной группе, однако в сентябре 2018 года сложил с себя полномочия в силу преклонного возраста.

Ранее инициативу о снятии экономической блокады с юго-востока страны резко раскритиковал ее главный идеолог и бывший президент Украины Петр Порошенко.

На своей странице в Facebook он потребовал от Владимира Зеленского объяснений и назвал продвигаемые решения предательством национальных интересов.