Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян госпитализирована. Об этом сообщает RT.

По данным издания, госпитализация журналистке потребовалась после инцидента с Любовью Соболь. Подробности состояния ее здоровья не уточняются.

Об инциденте ранее рассказала сама Маргарита Симоньян. По словам журналистки, Любовь Соболь встретила ее с камерой около входа на радиостанцию «Эхо Москвы», куда Симоньян пришла на эфир.

Соболь на протяжении получаса с камерой следовала за журналисткой по коридорам студии. В какой-то момент сотрудникам станции пришлось «спрятать» Симоньян в отдельный кабинет, чтобы избавиться от преследовательницы.

После инцидента журналистке стало плохо, ей пришлось обратиться к медикам. Ситуация осложняется тем, что Маргарита Симоньян беременна.