ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Всего же за прошедшую неделю 26 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ.
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За неделю 26 летательных аппаратов выполняли задачи по разведке вблизи границ РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Сообщается, что всего же военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили четыре вылета на их перехват и сопровождение.
В военном ведомстве также подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее «Звезда» публиковала кадры тренировок экипажей самолетов Су-27 по перехвату иностранных разведчиков в небе над Балтикой.