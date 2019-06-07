ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

За неделю 26 летательных аппаратов выполняли задачи по разведке вблизи границ РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Сообщается, что всего же военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили четыре вылета на их перехват и сопровождение.

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В военном ведомстве также подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее «Звезда» публиковала кадры тренировок экипажей самолетов Су-27 по перехвату иностранных разведчиков в небе над Балтикой.