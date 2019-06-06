Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии на полях ПМЭФ-2019

Встреча главы Минэнерго РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха состоялась на полях ПМЭФ-2019.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проведение которой намечено на 10 июня в Москве, говорится на сайте Минэнерго.

При этом, Александр Новак подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Российской Федерации в ближневосточном регионе.

«Представляется важным и далее содействовать активному развитию двустороннего диалога как на уровне министерств, так и на корпоративном уровне для решения стоящих перед нашими странами задач по наращиванию и углублению торгово-инвестиционной кооперации. В январе-марте 2019 года российско-саудовский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза и составил 420,4 миллионов долларов», - резюмировал российский министр.

Министр энергетики Российской Федерации отметил также поступательное развитие российско-саудовских отношений и в области сельского хозяйства, указав на тот факт, что за последние три года товарооборот в этой сфере удвоился, достигнув отметки в 500 миллионов долларов.