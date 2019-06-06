В Роскачестве рассказали, какими должны быть пароли для соцсетей

Специалисты Роскачества призвали россиян работать только со сложными паролями в личных кабинетах интернет-сервисов и своих аккаунтах в социальных сетях.

Это связано с участившимися случаями мошенничества в Сети и краже личных данных пользователей.

Первая и главная рекомендация - сложный пароль, который состоит не менее чем из восьми символов, имеет в своем составе строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

Желательно использовать разные пароли для почты, социальных сетей и сервисов, говорится на сайте Роскачества, где приводятся рекомендации.

Эксперты категорически не советуют формировать пароли из простых комбинаций и слов. Например, password, 1234566, qwerty или 1q2w3e4r. Такой шифр слишком простой и его можно определить методом подбора.

Специалисты в области сетевой безопасности не советуют использовать при создании индивидуального цифровой ключа личные данные.

Главная рекомендация - использование двухфакторной аутентификации, то есть привязка входа в почту, соцсети, облачную программу к номеру телефона.

Тогда мошенники не смогут войти в аккаунт, даже если смогут подобрать к нему пароль.