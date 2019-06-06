В Мосгорсуде предупредили о новом способе мошенничества

В Мосгорсуде призвали граждан быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества, когда аферисты под видом представителей суда предлагают перечислить деньги для получения «присужденных» сумм. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

«Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить звонившим названную сумму денег», - рассказали в суде.

Там также добавили, что мошенники предлагают в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками Центробанка по указанному ими же номеру телефона.

Согласно законодательству, денежные компенсации на основании решения суда не требуют дополнительных переводов со стороны потерпевших.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как не стать жертвой мошенников, пользуясь банковской картой.