Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске сериала «Друзья»

Актриса Дженнифер Энистон, исполнительница роли Рэйчел Грин в телесериале 90-х «Друзья», рассказала о возможном перезапуске легендарного шоу. Сделала она это в эфире Эллен Дедженерес.

Когда ведущая спросила Энистон, что она думает о продолжении, актриса ответила, что с радостью поучаствовала бы в нем.

«Все может случиться», - ответила она.

По словам кинодивы, большинство актеров, сыгравших в свое время в сериале, не против того, чтобы вновь появиться на экранах в полюбившихся зрителям амплуа. Однако, о чем-то более конкретном речь пока не идет.

Энистон отметила, что особенно не прочь вновь стать «друзьями» женская часть коллектива, в то время, как мужская не испытывает особого воодушевления по этому поводу, но и не отказывается. Кроме актера Мэттью Пэрри, упорно идущего в отказ в связи с работой в театре. Слова Энистон цитирует портал «E News».

Актриса заметила, что вряд ли случится целый полный сезон, но к годовщине сериала, которому в сентябре 2019 года исполнится 25 лет, зрители скорее всего увидят какой-то особенный специальный эпизод.

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